وقال سينيغوبوف: "يخضع 325 تجمعا سكنيا في مقاطعة خاركوف لوضعية الإخلاء. بعضها أصبح فعليا خاليا من السكان، حيث أخرجنا الجميع.. بينما يستمر الإخلاء الإلزامي من مجمع شيفتشينكوفو".وتعلن السلطات الأوكرانية بشكل متكرر عن عمليات إخلاء إجبارية وإلزامية في مناطق مختلفة. على وجه الخصوص، تم إجلاء الأطفال وكبار السن من أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما رفض بعض السكان المغادرة بشكل قاطع.