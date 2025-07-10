ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بفلسطين من باريس ولندن

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع البريطاني "اؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".وفي أبريل الماضي، كان ماكرون قد قال في مقابلة على قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه "سيكون عادلا"، وفقا لما ذكره.وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.