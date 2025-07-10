سوريا.. اندلاع حريق ضخم جديد في سهل الغاب

وأكدت محافظة حماة أن الفرق تعمل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى منازل المدنيين القريبة وسط ظروف مناخية صعبة.

وأضافت أنه لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار فيما تتواصل الجهود لاحتواء ألسنة اللهب والحيلولة دون تفاقم الوضع.ويأتي هذا الحريق بعد حرائق ضخمة اجتاحت مناطق مختلفة في الساحل السوري وما زالت مندلعة منذ 8 أيام.ووصف الدفاع المدني السوري حرائق الغابات في بأنها الأسوء منذ سنوات والتهمت نحو 14 ألف هكتار من المساحات ، بريف وأجبرت مئات العائلات على ترك منازلهم.