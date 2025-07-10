إعلام "إسرائيلي": رصد صاروخ أطلق من اليمن

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الخميس، عن رصد صاروخ أطلق من .

وقالت تلك الوسائل، "رصد إطلاق صاروخ من باتجاه ". وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ تستهدف "إسرائيل" فضلاً عن هجمات أخرى في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.