تحذير أمريكي من سباق تسلح نووي عالمي

وقال كيمبال اليوم الخميس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لتقييم المخاطر في المجال النووي: "هناك سباق تسلح ثلاثي غير محدود في الأفق يشمل وروسيا والصين".وأشار أيضا إلى أن التقدم في محادثات مراقبة الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا قد تجمد.وأضاف: "يمكن ان تنفق الولايات المتحدة وحدها أكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث أسلحتها النووية. ما يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ. علينا أن نخرج من الأزمة النووية ونعود إلى مسار السلام والأمن في العالم".