حديث "إسرائيلي" جديد يخص مخزون إيران من اليورانيوم

ونقلت صحيفة " تايمز" عن المسؤول قوله، "خلصت إلى أن بعض مخزون الجوفي من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من درجة القنبلة قد نجا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الشهر الماضي، وقد يكون في متناول المهندسين النوويين الإيرانيين".

وأضاف أن "إسرائيل بدأت في التحرك نحو العمل العسكري ضد إيران أواخر العام الماضي بعد أن رأت ما وصفه المسؤول بأنه سباق لبناء قنبلة كجزء من مشروع إيراني سري"، وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المعلومات.



وقال إن "المخابرات الإسرائيلية رصدت نشاط الأسلحة النووية بعد وقت قصير من اغتيال زعيم ، ودفعت هذه الملاحظة الإسرائيلي، ، إلى الاستعداد لهجوم، سواء بمساعدة أو بدونها، وفق حديث المسؤول.