ترامب يقاطع حديث رئيس عربي: جدولنا مزدحم

وأقدم على إيقاف كلمة الغزواني خلال قمة مصغرة جمعته بقادة خمس دول إفريقية، معبرا بذلك عن ضيقه من الإطالة قبل أن يخاطب رئيس ، ويطلب منه التعريف بنفسه وبلده والاختصار في الحديث.وبينما كان رؤساء الدول يلقون كلماتهم بالتتابع، استعرض ولد الشيخ الغزواني في كلمته بإسهاب المؤهلات الاقتصادية والموارد الطبيعية لموريتانيا متحدثا عن موقعها الجغرافي الهام على ، وثرواتها السمكية والمعدنية، خصوصا كونها ثاني أكبر منتج لخام الحديد في إفريقيا، كما تطرق إلى تطلعات بلاده لإقامة شراكة اقتصادية قوية مع .إلا أن ترامب وفي تصرف غير عادي، قاطع كلمة الرئيس الموريتاني وطالبه بالإسراع خلال اجتماع مع القادة الأفارقة، حيث قال: "علينا الانطلاق وأنا أقدر ذلك كثيرا.. أقدر ذلك.. ربما علينا الإسراع قليلا لأن جدولنا مزدحم".واللقاء الذي عقد يوم الأربعاء في ضم إلى جانب الرئيسين الموريتاني والغيني كلا من رؤساء السنغال، وليبيريا، والغابون، ويعد أول اجتماع من نوعه يعقده ترامب مع قادة أفارقة منذ عودته إلى السلطة في سياق مساع أمريكية لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية.