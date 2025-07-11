الحرب الروسية الأوكرانية تنتقل الى السباحة

وقالت دوروشكو: "كان من المتوقع أن يحدث ذلك. ومع ذلك، لم نلمس أي عدوانية من جانبهن، لا من اللاعبات ولا من المدربين. لم يوجه لنا أي كلام مسيء. كما أن البروتوكول الرسمي للمسابقة لا يتضمن إلزاما بالتقاط صورة جماعية".وفي حزيران الماضي، علقت بوكروفسكايا، المدربة الرئيسية للمنتخب الروسي، على الحادثة معتبرة أن تصرف الفريق الأوكراني يحمل طابعا سياسيا بحتا.وقالت: "ما حدث مع الفريق الأوكراني هو تصرف سياسي خالص. لقد تلقين تعليمات واضحة قبل التوجه للمسابقة".يذكر أن الحادثة وقعت خلال للسباحة الإيقاعية التي أقيمت في في نيسان الماضي.وفاز الثنائي الروسي المؤلف من دوروشكو وتاتيانا غايداي بالمركز الأول في البرنامج الفني ضمن منافسات الثنائيات.أما الثنائي الأوكراني، المكون من أناستاسيا شمونينا وداريا موشينسكايا، الذي حل ثانيا، فرفض المصافحة والتصوير مع الفريق الروسي خلال مراسم التتويج.وكانت بطولة في مصر أول منافسة دولية تشارك فيها السباحات الروسيات بعد فترة غياب طويلة، حيث تم السماح لهن بالمشاركة تحت صفة محايدة.