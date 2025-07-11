ميسي يدخل شريكا في "الميلانيزا"

يعرف عن ميسي حبه الكبير لطبق "الميلانيزا"، وهو عبارة عن شرائح لحم مغلفة بالبقسماط ومقلية، ويعد من أشهر أطباق المطبخ الأرجنتيني.السلسلة تأسست عام 2006 في حي بيلغرانو بالعاصمة ، وتمتلك حاليا أكثر من 70 فرعا في وأوروغواي والولايات المتحدة، بينها فرع افتتح مؤخرا في .وتخطط السلسلة، بدعم من ميسي، للتوسع في أوروبا بدءا من عام 2027، عبر افتتاح فروع في إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال.يذكر أن هذا المشروع يضاف إلى سلسلة استثمارات ميسي، أبرزها في قطاع السياحة، من خلال سلسلة فنادق MIM التي يمتلكها منذ 2017 وتنتشر في عدة مدن إسبانية وأندورا.وأعلنت سلسلة "نادي الميلانيزا" عن انضمام ميسي الرسمي إليها من خلال منشور على قالت فيه: "لدينا الآن قائد جديد.. مرحبا ميسي!"، في إشارة إلى دوره المؤثر في دعم علامتها التجارية عالميا.وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تألق ميسي في ، حيث قاد للفوز على بتسجيله هدفي اللقاء، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.