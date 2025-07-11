بالصور.. ترامب الملك سوبر مان

– دولي

نشر ، اليوم الجمعة، صورة مثيرة للرئيس الأمريكي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة محاكيا شخصية " " الشهيرة بملابسها المميزة، مع تعليق جاء فيه: "رئاسة ترامب.. تجسيد للأمل والحقيقة والعدالة على النمط الأمريكي، إنه سوبرمان".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى هذا النوع من الصور الرمزية، ففي مناسبة سابقة، تم نشر صورة للرئيس ترامب وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه تصميم مجلة "تايم" الشهيرة، مع خلفية تظهر أفق ، مصحوبة بتعليق يقول: "تم إنقاذ مانهاتن، ونيويورك بأكملها.. فليعش الملك".