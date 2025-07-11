Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"خدم أو مجرمون".. وزير سوري يثير "الغضب" بعد وصف العلويين

دوليات

2025-07-11 | 04:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;خدم أو مجرمون&quot;.. وزير سوري يثير &quot;الغضب&quot; بعد وصف العلويين
المصدر:
ارم نيوز
643 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أثار فيديو خرج فيه وزير الثقافة في الحكومة السورية الانتقالية، محمد ياسين صالح، صنف فيه العلويين في سوريا، ضمن فئتين لا ثالث لهما: "خدم بيوت" أو "مجرمون"، حالة من الغضب بين معظم السوريين، حيث اعتبره كثيرون "إساءة لمكوّن سوري" و"تنميطاً لطائفة كاملة"، فيما رأى آخرون في حديثه "تصريحا طائفيا وطبقيا"، ما استدعى اعتذارات بالجملة من قبل ناشطين ومثقفين من المكون السني لأشقائهم العلويين، وسط مطالبات بإقالة الوزير.

وصنف الوزير في الفيديو الأخير نساء المكون العلوي إلى فئتين: "خدم" أو "مجرمون"، مستشهدا بـ"امرأة علوية كانت تأتي إلى بيت أهله وتساعد أمه في أعمال البيت، زوجها مساعد في الجيش"، وتابع: "كيف تعرف أنه نظيف وغير مُرتَشٍ؟ لأن زوجته تعمل في بيوت الناس".

وأكمل: "أما إذا كنت من الطبقة التي يحبها النظام (السابق)، الطبقة التي فيها القابلية الإجرامية من الطائفة، سيسمح لك بممارسة الإجرام مع غضّ الطرف".

وجاءت ردود السوريين عنيفة على تصريحات الوزير، حيث خرج العديد من الكتّاب والصحفيين والناشطين ليعلنوا تبرؤهم من "الخطاب الطائفي الطبقي" للوزير، على حد تعبيرهم.

اعتذارات وتقريع
صانعة الأفلام والصحفية السورية آلاء عامر كتبت "وزير صحن الكرامة لو كان بأي دولة بتحترم حالا كان عم يتحاكم اليوم.. كسنيّة بعتذر لكل رفقاتي العلوية الأغنياء منهم والفقراء.. البلد منهار اجتماعيا وثقافيا بيجينا شاعر البلاط ويؤكد كما في كل مرة على سطحيته".

الكاتب الروائي عمر قدور، شارك من جهته المقطع المسجّل الذي ظهر فيه صالح، وكتب: "الكارثة ليست فقط في طائفية هذا الكائن في التسجيل أدناه؛ هي في طائفيته وضحالته معاً، وهذا للتأكيد لا أكثر، لأن الضحالة والطائفية متلازمتان".
من جهته، انتقد الكاتب أنس حمدون، كلام صالح معتبرا أن "تصريحاته المريضة بحق العلويين، لا تعكس فقط طائفية متعفّنة وعنصرية وضيعة، بل تؤكّد أن اختياره لم يكن عشوائيًا".

وتابع: "هو أداة في مشروع تدمير الثقافة، وخلق بديل فاشيّ، يقطع ما تبقّى من صلة بين السوريين والقيم، ويُكمل مسار تدمير الإنسان السوري الذي انتهجه النظام السابق".

تذكير برموز العلويين
وسط هذا السجال، حرصت بعض الأصوات على تذكير الوزير بأسماء ورموز أدبية وثقافية من الطائفة العلوية، والتذكير بما قدمته للأدب والثقافة السورية من سعدالله ونوس إلى بدوي الجبل وأدونيس وحيدر حيدر وممدوح عدوان وهاني الراهب.

ولم ينس السوريون مقارنة وزير الثقافة بوزير آخر أصبح بطلا في نظر السوريين على اختلاف طوائفهم ومكوناتهم، وهو وزير الطوارئ رائد الصالح، الذي رسم صورة إيجابية عبر إشرافه الميداني على إخماد الحرائق في الساحل السوري.

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Play
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Live Talk
Play
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Play
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
Play
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
Play
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
Play
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
Play
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
Play
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Play
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Live Talk
Play
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Play
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
Play
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
Play
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
Play
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
Play
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
Play
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09

اخترنا لك
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الساعين للحصول على المساعدات إلى 798 شخصًا
07:18 | 2025-07-11
الرئيس اللبناني: نسعى لعلاقات متينة مع سوريا
06:57 | 2025-07-11
السيد الخامنئي متحدثا على حقوق الانسان في أمريكا: انظروا إلى ما جرى في سربرينيتسا
06:46 | 2025-07-11
أول تعليق من الرئاسة التركية بعد إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني سلاحهم
06:35 | 2025-07-11
آراء "جنونية" وأصبحت حديث الشارع.. ما قصة الباحث محمود صلاح؟
06:06 | 2025-07-11
سقوط مسيرة إسرائيلية بعد فشلها في استهداف مركبة جنوب لبنان
05:30 | 2025-07-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.