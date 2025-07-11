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تفاصيل مروعة لرجل قتل والده ونشر فيديو لرأسه المقطوع
دوليات
2025-07-11 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
مثل رجل من ولاية بنسلفانيا، يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة بتهم قتل والده ونشر فيديو يظهر رأس والده المقطوع على الإنترنت، إضافة إلى دعوات لعصيان الحكومة الأمريكية.
ويواجه المتهم، جاستن موهن، عدة اتهامات تشمل القتل، وإساءة معاملة جثة، وجرائم إرهابية، وذلك لقتله والده
مايكل
ف. موهن عام 2024 في منزلهما في ليفيتاون حيث كانا يعيشان مع والدته.
ووفقًا للادعاء، أطلق جاستن النار على والده بمسدس اشتراه حديثًا، ثم قطع رأسه باستخدام سكين مطبخ وساطور. واستمر الفيديو الذي يبلغ طوله 14 دقيقة على "
يوتيوب
" لساعات قبل إزالته.
وبحسب وسائل اعلامية، ألقي القبض على جاستن في اليوم نفسه بعد تسلّقه سياجًا بطول 6 أمتار في مقر
الحرس الوطني
في فورت إنديانتاون غاب.
وأشار
المدعي العام
لمقاطعة باكس، جينيفر شورن، إلى أن "المتهم كان يسعى لتجنيد الجنود لحمل السلاح ضد
الحكومة الفيدرالية
".
وعثر معه لدى اعتقاله على جهاز تخزين USB يحتوي صور على صور لمبانٍ فيدرالية وتعليمات لصنع متفجرات.
كما ظهرت في كتاباته على الإنترنت وخطابه عبر الفيديو تصريحات مناهضة للحكومة، شملت انتقادات للهجرة والسياسة المالية وأحداث الحرب في أوكرانيا.
من جانبه، قال محامي الدفاع
ستيفن
جونز
إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب في القضية.
يذكر أن مايكل موهن كان مهندساً في قسم الجيولوجيا البيئية بسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، وعمل كموظف فيدرالي لمدة 20 عامًا. وفي الفيديو، وصفه ابنه بالخائن.
وخلال جلسة استماع سابقة، أشار خبير دفاع إلى رسالة كتبها جاستن إلى السفير الروسي في
الولايات المتحدة
يطلب فيها
اللجوء
ويعتذر للرئيس
فلاديمير بوتين
عن ادعاءات سابقة بأنه "
قيصر
روسيا
".
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