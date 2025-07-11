تفاصيل مروعة لرجل قتل والده ونشر فيديو لرأسه المقطوع

ويواجه المتهم، جاستن موهن، عدة اتهامات تشمل القتل، وإساءة معاملة جثة، وجرائم إرهابية، وذلك لقتله والده ف. موهن عام 2024 في منزلهما في ليفيتاون حيث كانا يعيشان مع والدته.ووفقًا للادعاء، أطلق جاستن النار على والده بمسدس اشتراه حديثًا، ثم قطع رأسه باستخدام سكين مطبخ وساطور. واستمر الفيديو الذي يبلغ طوله 14 دقيقة على " " لساعات قبل إزالته.وبحسب وسائل اعلامية، ألقي القبض على جاستن في اليوم نفسه بعد تسلّقه سياجًا بطول 6 أمتار في مقر في فورت إنديانتاون غاب.وأشار لمقاطعة باكس، جينيفر شورن، إلى أن "المتهم كان يسعى لتجنيد الجنود لحمل السلاح ضد ".وعثر معه لدى اعتقاله على جهاز تخزين USB يحتوي صور على صور لمبانٍ فيدرالية وتعليمات لصنع متفجرات.كما ظهرت في كتاباته على الإنترنت وخطابه عبر الفيديو تصريحات مناهضة للحكومة، شملت انتقادات للهجرة والسياسة المالية وأحداث الحرب في أوكرانيا.من جانبه، قال محامي الدفاع إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب في القضية.يذكر أن مايكل موهن كان مهندساً في قسم الجيولوجيا البيئية بسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، وعمل كموظف فيدرالي لمدة 20 عامًا. وفي الفيديو، وصفه ابنه بالخائن.وخلال جلسة استماع سابقة، أشار خبير دفاع إلى رسالة كتبها جاستن إلى السفير الروسي في يطلب فيها ويعتذر للرئيس عن ادعاءات سابقة بأنه " ".