سقوط مسيرة إسرائيلية بعد فشلها في استهداف مركبة جنوب لبنان



ـ دولي



افاد وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بسقوط مسيرة إسرائيلية وانفجار القنبلة التي كانت تحملها في بلدة كفركلا .





وذكرت تقارير صحفية، عن شهود عيان اكدت سقوط مسيرة إسرائيلية بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع بيك آب في بلدة كفركلا، ما أدى إلى تضرر المركبة.



وعمدت الجرافات الإسرائيلية بإقفال أحد الطرق داخل الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار لوحدات المنتشرة في المنطقة.