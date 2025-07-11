السيد الخامنئي متحدثا على حقوق الانسان في أمريكا: انظروا إلى ما جرى في سربرينيتسا

– دولي

تحدث المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي على حقوق الانسان في .

وقال السيد الخامنئي في تدوينة تابعتها ، "كل من يريد أن يرى بعينيه كذب الادعاءات بشأن دعم حقوق الإنسان في وبعض الدول الأخرى، فلينظر إلى ما جرى في سربرينيتسا".