روسيا "تنتظر" بيان ترامب "الهام" بشأن أوكرانيا

وكان أعلن اعتزامه إصدار "تصريح كبير" بشأن ، الاثنين المقبل، في وقت تستعد فيه لإرسال مزيد من الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا عبر عمليات شراء من حلفاء .وأضاف ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC": "أعتقد أنني سأصدر تصريحاً كبيراً بشأن روسيا يوم الاثنين المقبل".ورفض الرئيس الأميركي، خلال المقابلة، تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن محتوى تصريحاته المنتظرة، وقال: "أشعر بخيبة أمل تجاه روسيا. دعونا نرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين".وقال بيسكوف: "نحن ننتظر البيان نفسه لفهم ما يعنيه الرئيس ترامب".