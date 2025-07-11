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روسيا "تنتظر" بيان ترامب "الهام" بشأن أوكرانيا
دوليات
2025-07-11 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
257 شوهد
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، إن
موسكو
تنتظر "البيان الهام" حول
روسيا
، الذي وعد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بإعلانه الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن "أوروبا تريد إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بأي ثمن".
وكان
ترامب
أعلن اعتزامه إصدار "تصريح كبير" بشأن
روسيا
، الاثنين المقبل، في وقت تستعد فيه
الولايات المتحدة
لإرسال مزيد من الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا عبر عمليات شراء من حلفاء
الناتو
.
وأضاف ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC": "أعتقد أنني سأصدر تصريحاً كبيراً بشأن روسيا يوم الاثنين المقبل".
ورفض الرئيس الأميركي، خلال المقابلة، تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن محتوى تصريحاته المنتظرة، وقال: "أشعر بخيبة أمل تجاه روسيا. دعونا نرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين".
وقال بيسكوف: "نحن ننتظر البيان نفسه لفهم ما يعنيه الرئيس ترامب".
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