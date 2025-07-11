غارة إسرائيلية تودي بحياة شخص جنوب لبنان

وقالت وسائل الإعلام تلك إن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النميرية في قضاء النبطية ما بحياة شخص وإصابة آخر".وأضافت أن "الطائرة المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين على السيارة".