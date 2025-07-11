وقال بوركار في مؤتمر صحفي عقده في : "إنها (روسيا)، تشكل التهديد تقريبا في كل المجالات. هذا التهديد ثابت ومستمر وقريب، وهو في رأيي التهديد الأخطر من حيث نطاقه. لأن تمتلك قوة عسكرية حقيقية في مجال الأسلحة التقليدية والنووية".وأشار بوركار إلى أن " ، بسبب موقعها الجغرافي وامتلاكها للأسلحة النووية، لا تعتبر الدولة التي تواجه أكبر قدر من التهديد".