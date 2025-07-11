سوريا.. انفجارات في محيط حلب

وذكرت وسائل إعلام ، إن "انفجارا كبيرا هز محيط مدينة حلب في حيث ارتفعت أعمدة الدخان".وبينت، أن "المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مستودع أسلحة وذخيرة بالقرب من مخيم النيرب جنوب المدينة".