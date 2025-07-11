الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
02:30 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533124-638878424456063018.jpg
أردوغان يأمل بـ"سلام دائم في المنطقة" بعد نزع سلاح حزب العمال
دوليات
2025-07-11 | 10:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
عبر الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي بدء تسليم مسلحي حزب
العمال الكردستاني
أسلحتهم إلى أمن البلاد وسلام دائم في المنطقة.
وقال
أردوغان
في منشور على موقع "إكس": "نسأل الله أن يوفقنا في تحقيق أهدافنا على هذا الطريق الذي نسلكه من أجل أمن بلدنا وسلام أمتنا وإرساء سلام دائم في منطقتنا".
وأضاف الرئيس التركي أن إحراق عناصر من حزب
العمال الكردستاني
أسلحتهم "خطوة مهمة نحو
تركيا
خالية من الإرهاب".
وفي وقت سابق من اليوم، دشن 30 مقاتلا من
حزب العمال
الكردستاني بينهم نساء عملية إلقاء السلاح في مراسم قرب
مدينة السليمانية
بشمال
العراق
، بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد
الدولة التركية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أردوغان: متواصلون مع بغداد وأربيل بشأن نزع أسلحة حزب العمال
07:24 | 2025-05-17
نيجيرفان بارزاني: إلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني خطوة مهمة نحو السلام
07:27 | 2025-07-11
الرئيس التركي يؤكد: لن نسمح بتخريب عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
06:03 | 2025-07-09
أول تعليق من عبد الله أوجلان على نزع سلاح حزب العمال
09:55 | 2025-05-13
اردوغان
تركيا
العمال الكردستاني
مدينة السليمانية
رجب طيب أردوغان
الدولة التركية
السليمانية
حزب العمال
كردستان
أردوغان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
محليات
37.57%
09:49 | 2025-07-10
تحذير للعراقيين من الاشعة فوق البنفسجية.. لا تخرجوا بهذه الأوقات
09:49 | 2025-07-10
رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
رياضة
24.35%
04:47 | 2025-07-10
رسميًا.. منتخب العراق يتقدم في تصنيف الفيفا لشهر تموز ويحتل المركز 58 عالميًا
04:47 | 2025-07-10
محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم
محليات
21.98%
08:52 | 2025-07-11
محافظة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم
08:52 | 2025-07-11
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.1%
04:02 | 2025-07-10
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:02 | 2025-07-10
المزيد
أحدث الحلقات
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
الأكثر مشاهدة
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
العراق في دقيقة
10-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-10
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
ناس وناس
منطقة الشهابي محافظة صلاح الدين - الحلقة ٦٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-10
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
اخترنا لك
سوريا.. انفجارات في محيط حلب
10:22 | 2025-07-11
فرنسا تصف روسيا بـ"التهديد الرئيسي"
09:33 | 2025-07-11
غارة إسرائيلية تودي بحياة شخص جنوب لبنان
09:02 | 2025-07-11
روسيا "تنتظر" بيان ترامب "الهام" بشأن أوكرانيا
08:17 | 2025-07-11
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الساعين للحصول على المساعدات إلى 798 شخصًا
07:18 | 2025-07-11
الرئيس اللبناني: نسعى لعلاقات متينة مع سوريا
06:57 | 2025-07-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.