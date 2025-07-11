وقال في منشور على موقع "إكس": "نسأل الله أن يوفقنا في تحقيق أهدافنا على هذا الطريق الذي نسلكه من أجل أمن بلدنا وسلام أمتنا وإرساء سلام دائم في منطقتنا".وأضاف الرئيس التركي أن إحراق عناصر من حزب أسلحتهم "خطوة مهمة نحو خالية من الإرهاب".وفي وقت سابق من اليوم، دشن 30 مقاتلا من الكردستاني بينهم نساء عملية إلقاء السلاح في مراسم قرب بشمال ، بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد .