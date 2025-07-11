المبعوث الأمريكي إلى سوريا: لسنا ملزمين تجاه "قسد"

وقال إن الاعتقاد أننا ندين لـ"قسد" لكونها شريكا لا يعني دينا بتشكيل حكومة مستقلة داخل حكومة".وأضاف: " كان شجاعاً بمنح فرصة وما حدث منذ تدخل الغرب و"سايكس بيكو" لم يكن جيدا".وكما أكد متحدث باسم التركي بدوره أن عملية "نزع السلاح والحل" لا تقتصر فقط على حزب بل تشمل قوات سوريا الديمقراطية بسوريا وحركة بجاك في .وشدد الأسبوع الماضي على أنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك سريعا أن سوريا دولة واحدة مؤكدا أنها قادرة على الاندماج بالبلاد والانضمام إلى جيشها.وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت دمشق عن اتفاق مع حول ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومناقشة آليات دمج قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة.