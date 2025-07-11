ترامب يعلق على الفيضانات بتكساس: حجم الدمار لا يصدق

وقال في مقابلة، انه "كنا نقوم بجولة صغيرة في المنطقة، ومن الصعب تصديق حجم الدمار"، مبيناً ان "هناك أشجاراً عمرها اقتُلعت من الأرض".وتابع: "لم أرَ شيئًا مثل هذا من قبل، ورأيت العديد من الكوارث، ذهبت إلى الكثير من والزوابع، لكن لم أرَ شيئًا كهذا، هذا دمار كبير".ولفت الى انه "لقد زرنا للتو عائلات مذهلة، لقد تعرضوا لدمار كبير، فقدوا اطفالهم، ومن الصعب تصديق ما حدث، لم أرَ شيئًا مثله من قبل".واكمل: "نهر ضيق صغير يتحول إلى وحش، وهذا ما حصل، لكن السيدة الأولى وأنا هنا في للتعبير عن محبة ودعم وألم أمتنا بأكملها، بعد هذه الفيضانات المروعة والقاتلة".