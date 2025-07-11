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الكشف عن الجانب المظلم في شخصية ترامب
دوليات
2025-07-11 | 17:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
ذكر عالم النفس بجامعة إيدج هيل البريطانية جيف بيتي، في مقال لموقع "ذا كونفرسيشن"، أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يعاني من سمة شخصية سلبية تتمثل بإلقاء مسؤولية إخفاقاته على الآخرين
وأشار عالم النفس في المقال إلى أن "الرئيس الأمريكي
هاري ترومان
قد وضع في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لافتة صغيرة على مكتبه كتب عليها: المسؤولية تقع على عاتقنا!، وأكدت هذه اللافتة استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته وأفعاله كرئيس، حتى تلك التي لم يكتب لها النجاح".
وأضاف: "من المثير للاهتمام أن اللافتة وضعت في السجن الإصلاحي الفيدرالي في إل
رينو
، أوكلاهوما، مما يوحي ببعد أخلاقي ضمني لمسألة المسؤولية والمحاسبة. جميعنا مسؤولون عن أفعالنا، أيا كنا، ولكن الرئيس هو المسؤول الأول".
يوضح عالم النفس أن "
ترامب
ينسب لنفسه باستمرار أي نجاحات يفترض أن يحققها كرئيس - الرسوم
الجمركية
، وزيادة الدول الأعضاء في
الناتو
في دفع الرسوم، وأزمة الشرق الأوسط، لكنه يحرص على أن تنسب أي إخفاقات إلى جهات أخرى فورا".
كما لفت إلى أنه كثيرا ما يصور نفسه متفاجئا بقرارات غير شعبية، والتي دائما ما تكون من صنع شخص آخر، وخطأ شخص آخر، ويحمل المسؤولية لهم، كما لا يتردد في توجيه أصابع الاتهام إليهم مباشرة، وغالبا ما يكون ذلك في مناسبات عامة رفيعة المستوى.
على سبيل المثال، وجهت انتقادات شديدة مؤخرا إلى
وزير الدفاع
بيت هيغسيث،
المؤيد
الكبير لترامب، لمسؤوليته الشخصية عن إيقاف تسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، كما يبدو أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين شعروا بالقلق من انخفاض مخزونات الاسلحة، إذ كانوا بحاجة إلى تحويلها إلى
إسرائيل
للمساعدة في الحرب مع
إيران
.
في 4 يوليو، أفادت شبكة "إن بي سي" أن تعليق المساعدات العسكرية لكييف كان قرارا أحاديا اتخذه
وزير الدفاع الأمريكي
بيت هيغسيث.
وأشارت شبكة "سي إن إن" لاحقا إلى أن هيغسيث لم يبلغ إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بقراره مسبقا. كما ذكرت أن قرار البنتاغون فاجأ ترامب، ليصرح الرئيس الأمريكي
بعدها
بأنه لا يعرف من أذن بتعليق المساعدات العسكرية لكييف.
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الجانب المظلم
وزير الدفاع الأمريكي
دونالد ترامب
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الجمركية
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