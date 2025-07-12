مقتل أميركي على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

ونقلت صحيفة " " عن أقارب القتيل، وهو من بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرض للضرب حتى على يد مستوطنين إسرائيليين.وقال متحدث باسم الأميركية "نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أميركي في "، مضيفاً أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي "احتراماً لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه".وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة التي شهدتها بلدة . وأضاف أن الحجارة رُشقت على إسرائيليين بالقرب من القرية وأن "مواجهة عنيفة اندلعت في المنطقة".وقال مكتب مفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس/آذار إن وسّعت وعززت المستوطنات في الضفة الغربية في إطار الدمج المطرد لهذه الأراضي في ، في انتهاك للقانون الدولي.وزاد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك التوغلات في الأراضي المحتلة والمداهمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على أواخر عام 2023.