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الخارجية الأمريكية تباشر بتسريح أكثر من 1300 موظف
دوليات
2025-07-12 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
30 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
باشرت
وزارة الخارجية الأمريكية
، تسريح أكثر من 1300 موظف الجمعة، في إطار حملة
الرئيس دونالد ترامب
لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير.
وقال مسؤول في
وزارة الخارجية
إن "1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم".
وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار
المحكمة العليا
قراراً يمهّد الطريق لإدارة
ترامب
لبدء تسريح جماعي لموظفين فيدراليين.
وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قراراً لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة. وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية".
وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالمياً، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين
إسرائيل
وإيران، والتحدي الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت
الولايات المتحدة
تقليص قوتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية". وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".
وكان عدد موظفي الخارجية الأمريكية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقاً لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدواراً محلية.
أعلن وزير الخارجية
الأمريكي
ماركو روبيو
عن عملية إعادة هيكلة كبرى في وزارته في نهاية نيسان، ونشر مقالاً على منصة إكس أشار إلى خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة.
ومنذ عودته إلى
البيت الأبيض
، جعل ترامب تقليص القوة العاملة الفيدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضاً كبيراً في الوظائف والإنفاق عبر هيئة الكفاءة الحكومية التي كان يرأسها الملياردير
إيلون ماسك
.
وكانت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، وهي الذراع الرئيسية لتقديم المساعدات الأمريكية حول العالم، من بين الوكالات التي استهدفتها هيئة الكفاءة الحكومية.
ووفقاً لصحيفة
واشنطن بوست
، تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني.
وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوماً، وفق الصحيفة.
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