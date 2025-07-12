المبعوث الأميركي الخاص لسوريا: لبنان قد يعود الى "بلاد الشام"

وحذر ، في حديثه لصحيفة "ذا ناشيونال"، من أن " يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك لمعالجة مخزونات أسلحة "، على حد قوله.وصرح باراك بأن "لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية، وإلاّ فقد يواجه تهديدا وجوديا".وأضاف "لديك من جهة، من جهة أخرى، والآن لديك التي تتجلى بسرعة كبيرة، لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسيصبح مرة أخرى بلاد ".وتابع: "السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا الساحلي. لذلك نحن بحاجة للتحرك، وأنا أعرف مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يزعجني".وأبرز باراك أن والسعودية وقطر جاهزون لمساعدة لبنان إذا بادر الأخير بالتحرك.