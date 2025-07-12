قوات "فيلق كربلاء" تطيح بعميل للموساد داخل إيران

وأوضح البيان أن الاعتقال تم خلال عملية استخبارية معقدة نفذها "جهاز الاستخبارات" لقوات "فيلق "، حيث "تم إلقاء القبض على هذا الشخص قبل تنفيذ أي عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أن العملية جرت بتنسيق مباشر مع جهات معارضة خارجية.وأضاف ، أن التحقيقات أفضت إلى كشف واعتقال عدد آخر من أعضاء الشبكة المتورطة.وأكدت منظمة استخبارات الحرس الثوري في مازندران أنها في أعلى درجات الجاهزية واليقظة،وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن "أي عمل عدائي ضد أمن البلاد سيواجه برد ومؤلم".