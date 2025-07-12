تونس.. السجن 6 أشهر لشخص رفض مشاهدة خطاب الرئيس على التلفاز

وبينما كان الموقوف في زنزانته أثناء بث نشرة الأخبار ، عبر عن "رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع عن حقوق الإنسان في ولاية قفصة.إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق ثم تمت محاكمته ودين بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية.وأوضح محامي الموقوف عادل الصغير، أن موكله الذي كان مستاء من الرئيس، تلفظ بشتائم وطلب عندما ظهرت صورة سعيد على الشاشة.وأكد المحامي أن موكله لوحق بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن "المحكمة أعادت تكييف الوقائع" ودانته بتهمة المس بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء "بعد سياسي" للقضية.