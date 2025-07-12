أكسيوس: بوتين يحث إيران على قبول اتفاق نووي مع أميركا على أساس تصفير التخصيب

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه "لطالما كانت الداعم الدبلوماسي الرئيسي لإيران في القضية النووية لسنوات. ولكن بينما تدافع علنًا عن حق في التخصيب، اتخذ موقفًا أكثر صرامة سرًا في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا بين وإيران".وتابع الموقع، أن "موسكو شجعت الإيرانيين على الموافقة على "عدم التخصيب"، وفقًا لثلاثة مسؤولين أوروبيين مطلعين على القضية.وبحسب الموقع، أفاد مصدران بأن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية أيضًا على موقف بوتين بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".كما أعرب بوتين عن هذا الموقف في مكالمات هاتفية الأسبوع الماضي مع والرئيس الفرنسي . الوضع الراهن: ألحقت الضربات الإسرائيلية والأمريكية أضرارًا بالغة بالمنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تدمر جميع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية قد صمدت.وأوضح ترامب رغبته في إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. وتقول مصادر إنه في حال إجراء مفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، فسيكون وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أحد المطالب الأمريكية الرئيسية.لطالما أصرت إيران على ضرورة احتفاظها بقدرتها على التخصيب بموجب أي اتفاق.الأمر المثير للاهتمام هو نقل بوتين ومسؤولون روس آخرون دعمهم لاتفاق "وقف التخصيب" إلى الإيرانيين عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا للمصادر.وقال مسؤول أوروبي مطلع على القضية: "سيدعم بوتين وقف التخصيب تمامًا. وشجع الإيرانيين على العمل لتحقيق ذلك لجعل المفاوضات مع الأمريكيين أكثر ملاءمة. وقال الإيرانيون إنهم لن يفكروا في ذلك".نقطة خلاف:يُعد موقف بوتين بارزًا بشكل خاص نظرًا للدعم الواسع الذي قدمته إيران لروسيا خلال حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك تزويدها بمئات الطائرات الهجومية بدون طيار وصواريخ أرض-أرض.وخلال وبعد حرب الأيام الاثني عشر، شعر الإيرانيون بخيبة أمل لعدم تقديم الروس أي دعم يُذكر لهم باستثناء التصريحات الصحفية.لم يرد الكرملين والبيت الأبيض على طلبات التعليق. ورفضت البعثة الإيرانية لدى التعليق.للتوضيح:وأوضح الروس، علنًا وسرًا، أنهم على استعداد لإزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق.وأكدت روسيا أنها ستزود إيران بعد ذلك باليورانيوم بنسبة 3.67% للطاقة النووية، وكميات صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لمفاعل للأبحاث وإنتاج النظائر المشعة، وفقًا لمصادر.ما يستحق المتابعة:أجرى مبعوث ستيف ويتكوف محادثات مع حول استئناف المفاوضات النووية.وكان من المقرر عقد لقاء في أوسلو خلال الأيام المقبلة، لكن مصادر أفادت بأن الإيرانيين وويتكوف تراجعوا عن الفكرة، ويبحثون عن مكان آخر.