Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أكسيوس: بوتين يحث إيران على قبول اتفاق نووي مع أميركا على أساس تصفير التخصيب

دوليات

2025-07-12 | 07:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أكسيوس: بوتين يحث إيران على قبول اتفاق نووي مع أميركا على أساس تصفير التخصيب
708 شوهد


السومرية نيوز – دوليات

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلاً من الرئيس ترامب والمسؤولين الإيرانيين، اليوم السبت، بأنه يدعم فكرة اتفاق نووي لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على تلك المناقشات لموقع "أكسيوس".

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه "لطالما كانت روسيا الداعم الدبلوماسي الرئيسي لإيران في القضية النووية لسنوات. ولكن بينما تدافع موسكو علنًا عن حق إيران في التخصيب، اتخذ بوتين موقفًا أكثر صرامة سرًا في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران".

وتابع الموقع، أن "موسكو شجعت الإيرانيين على الموافقة على "عدم التخصيب"، وفقًا لثلاثة مسؤولين أوروبيين مطلعين على القضية.

وبحسب الموقع، أفاد مصدران بأن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية أيضًا على موقف بوتين بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".

كما أعرب بوتين عن هذا الموقف في مكالمات هاتفية الأسبوع الماضي مع ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الوضع الراهن: ألحقت الضربات الإسرائيلية والأمريكية أضرارًا بالغة بالمنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تدمر جميع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية قد صمدت.

وأوضح ترامب رغبته في إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. وتقول مصادر إنه في حال إجراء مفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، فسيكون وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أحد المطالب الأمريكية الرئيسية.

لطالما أصرت إيران على ضرورة احتفاظها بقدرتها على التخصيب بموجب أي اتفاق.

الأمر المثير للاهتمام هو نقل بوتين ومسؤولون روس آخرون دعمهم لاتفاق "وقف التخصيب" إلى الإيرانيين عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا للمصادر.

وقال مسؤول أوروبي مطلع على القضية: "سيدعم بوتين وقف التخصيب تمامًا. وشجع الإيرانيين على العمل لتحقيق ذلك لجعل المفاوضات مع الأمريكيين أكثر ملاءمة. وقال الإيرانيون إنهم لن يفكروا في ذلك".

نقطة خلاف:

يُعد موقف بوتين بارزًا بشكل خاص نظرًا للدعم الواسع الذي قدمته إيران لروسيا خلال حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك تزويدها بمئات الطائرات الهجومية بدون طيار وصواريخ أرض-أرض.

وخلال وبعد حرب الأيام الاثني عشر، شعر الإيرانيون بخيبة أمل لعدم تقديم الروس أي دعم يُذكر لهم باستثناء التصريحات الصحفية.

لم يرد الكرملين والبيت الأبيض على طلبات التعليق. ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق.

للتوضيح:

وأوضح الروس، علنًا وسرًا، أنهم على استعداد لإزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق.

وأكدت روسيا أنها ستزود إيران بعد ذلك باليورانيوم بنسبة 3.67% للطاقة النووية، وكميات صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لمفاعل طهران للأبحاث وإنتاج النظائر المشعة، وفقًا لمصادر.

ما يستحق المتابعة:

أجرى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول استئناف المفاوضات النووية.

وكان من المقرر عقد لقاء في أوسلو خلال الأيام المقبلة، لكن مصادر أفادت بأن الإيرانيين وويتكوف تراجعوا عن الفكرة، ويبحثون عن مكان آخر.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-11
Play
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-11
Play
11-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
Play
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Live Talk
Play
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Play
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
Play
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-11
Play
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-11
Play
11-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
Play
مناشدات إنسانية من قلب المعاناة - الحلقة ١٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-11
علناً
Play
علناً
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Play
المال السياسي والحملات الانتخابية - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-10
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
Play
البلوگر العراقي سجاد ابن سعدي - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٢ الى ١٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-10
Live Talk
Play
Live Talk
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
Play
التطور التقني يغير قواعد لعبة كرة القدم - الحلقة ٧٠ | 2025
10:30 | 2025-07-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10
Play
الله لا يخيّب رجاء من دعاه - الحلقة ٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-10

اخترنا لك
هل تلقت إيران رسالة من بوتين حول التخصيب "الصفري"
09:58 | 2025-07-12
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
09:08 | 2025-07-12
سوريا تتفق مع أذربيجان على توريد الغاز الطبيعي
08:28 | 2025-07-12
بوراك يدعم ايران على طريقته (فيديو)
07:52 | 2025-07-12
ضيف غريب وغير متوقع يهدد منازل سكنية
07:47 | 2025-07-12
الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة حول اليورانيوم الإيراني المخصب
07:31 | 2025-07-12

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.