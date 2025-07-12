مسؤول إسرائيلي يوجه "رسالة تهديد" إلى تركيا

حذّر مسؤول إسرائيلي رفيع من خطورة حصول على مقاتلات "إف-35" الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تُستخدم لأغراض هجومية.

ونقلت صحيفة " " عن المسؤول الكبير قوله إن " ستتخذ خطوات لإحباط هذه النوايا إذا اقتضى الأمر"، مبرزا أن " تسعى لاستعادة نفوذها العثماني، بما في ذلك في ".

وأوضحت "معاريف" أن التحذير يأتي في ظل تخوف تل أبيب من أن "تستخدم أنقرة "إف-35" بشكل عدواني، خاصة ضد إسرائيل".

وأشار المسؤول إلى "احتمال مواجهة عسكرية مع "، وهو احتمال وصفه بأنه "بعيد ولكنه متزايد"، مؤكدا أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".

وكشف أن "إسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات لإحباط الخطط التركية في ، وستتخذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر".

وأكد المسؤول أن "إسرائيل ترى أن الأميركي قادر، بل ينبغي عليه، عرقلة أي صفقة لبيع لتركيا".

هذه التصريحات تأتي في ظل تقارير عن نية دراسة صفقة بديلة مع تركيا تتضمن بيع سربين من طائرات بلوك 70، وهو أحدث طراز من المقاتلة الشهيرة، والمزودة برادار AESA وأنظمة إلكترونية متقدمة.