الجيش "الإسرائيلي" يعلن تكثيف الضربات في بيت حانون

وقال أدرعي في بيان: "قوات جيش الدفاع من تكثف الضربات ضد حماس في منطقة بيت : عشرات الطائرات المقاتلة تشن موجة غارات خلال الساعة الماضية".وأوضح: "شن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أكثر من 35 هدفا إرهابيا لحماس في منطقة بيت حانون في شمال قطاع ، من بينها بنى تحتية تحت الأرض لحماس في المنطقة".ومن جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تدمير آليات عسكرية واستهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في العديد من محاور التوغل بالقطاع.