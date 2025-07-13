مسؤول إيراني ينشر صورة "ضربة نووية" على إسرائيل

والصورة التي نشرها مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لمحمد قاليباف، ضمن خاصية "الستوري" على إنستغرام، أظهرت خريطة لإسرائيل مع سحابتين على شكل فطر فوق أراضيها، وهي أيقونة تُعرف على نطاق واسع بأنها ترمز إلى الانفجارات النووية.وتأتي الصورة التي نشرها المسؤول الإيراني، ضمن تصاعد الحرب النفسية بين الطرفين، إذ نشر الإسرائيلي السابق، يوآف ، الذي شارك في الإعداد للهجوم على في إطار مهامه، قبل يومين، رسالة مفتوحة كتبها إلى المرشد الأعلى الإيراني .وفي رسالته، أشار غالانت إلى مساهمته في الخطة العسكرية ضد إيران التي بلغت ذروتها في حرب الـ 12 يوما، وسرد إنجازات منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في 7 تشرين الاول 2023.وذكر الوزير السابق أن إسرائيل لديها عيون وآذان في كل مكان وحذر من أنه إذا اختار الاستمرار في السعي للحصول على الأسلحة النووية، فسوف يدفع "ثمناً باهظاً".وتواصل إيران نفي أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، رافضة المخاوف الدولية باعتبارها ذات دوافع سياسية.والشهر الماضي، استهدفت غارات جوية أمريكية منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان. وجاءت هذه الهجمات بعد أيام من الحملة الإسرائيلية على إيران، حيث استخدمت تل أبيب صواريخ كروز وقنابل عميقة الاختراق لتدمير البنية التحتية والوحدات العسكرية التابعة لها.