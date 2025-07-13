بعد سنوات من القطيعة.. "اتصال سري" بين تشارلز وهاري

وكشفت لأول مرة تفاصيل هذا اللقاء الذي جرى خلف الكواليس في نادي " أوفر-سيز ليغ"، وهو نادٍ خاص للأعضاء على بعد دقائق من مقر إقامة الملك في "كلارنس هاوس"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ورغم أن الاجتماع لم يكن رسميا ولم يتضمّن جدول أعمال محدد، فإنه أتاح للطرفين فرصة نادرة لفتح قناة اتصال للمرة الأولى منذ سنوات.فيما شاركت ميريديث ماينز، مديرة مكتب الأمير هاري ورئيسة فريق الاتصالات، في الاجتماع بعد أن وصلت من مقر إقامتها في ، حيث التقت يوم الأربعاء 9 يوليو بـ توبي ، السكرتير الإعلامي للملك . كما حضر اللقاء ليام ماغواير، المسؤول عن الإعلام البريطاني للأمير هاري وزوجته .خطوة أولىوقال مصدر للصحيفة "هذا اللقاء يُعد خطوة أولى نحو مصالحة محتملة بين الأمير هاري ووالده الملك، وهو على الأقل بداية في الاتجاه الصحيح".كما شدد المصدر على أن "الجميع يريد المضي قدمًا الآن، وكان هذا هو الوقت المناسب لبدء الحديث بين الجانبين".يأتي الاجتماع بعد أسابيع قليلة من تصريح الأمير هاري في مقابلة مع BBC، قال فيها: "أود حقا المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من مواصلة القتال بعد الآن".خلاف بدأ منذ عام 2020يُذكر أن الخلاف العلني داخل العائلة الملكية بدأ في عام 2020، عندما قرر الأمير ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية الرسمية. وتفاقمت الأزمة لاحقًا بعد سلسلة من المقابلات الصادمة، والمسلسل الوثائقي الذي بثته منصة نتفليكس، بالإضافة إلى مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل Spare.وقد تحدث الأمير هاري علنا عن شعوره بالظلم خلال فترة عمله كعضو بارز في ، مشيرا إلى تدخلات الصحافة، التوترات العائلية، والأثر النفسي الذي تركته هذه المرحلة على حياته وحياة زوجته.وسبق أن تم تسريب مبادرة أعدها الملك تشارلز للم شمل العائلة الملكية، وتردد أن جزءا من مكانة الأمير هاري داخل العائلة المالكة سيُرد إليه، ولكن بعد وفاة والده الملك تشارلز، حيث سيلعب دوراً مهماً في جنازة والده وفقاً للخطة الموضوعة لجنازة الملك تشارلز.وعندما تُوفيت في سبتمبر من عام 2022، حرص الأمير هاري وميغان ماركل على الانضمام لباقي أفراد العائلة المالكة لحضور الجنازة وما يسبقها من إجراءات تليق بملكة . لكنهما عندما حضرا جنازة الملكة في دير وستمنستر، جلس هاري وميغان خلف الملك والملكة كاميلا مباشرة، بينما جلس الأمير وكيت ميدلتون في الصف الأمامي مع ابنيهما الأكبرين، الأمير جورج والأميرة شارلوت، على الجانب الآخر من ممر صغير من الملك والملكة. وعمد مسؤولو القصر إلى إبعادهما إلى الصف الثاني -بالقرب من الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني.وهذا الموقف جعل هاري وميغان يشعران بمرارة وإقصاء أكثر من أي وقتٍ مضى.