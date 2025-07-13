مشايخ الدروز السوريين: اشتباكات السويداء سببها حالات خطف

وقال شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ الحناوي: "شهدت محافظتنا توترات وحالات خطف بين بعض العشائر وأبناء الطائفة الموحدة".وأضاف: "نناشد جميع الأطراف بوقف كل ما يزرع الفـتنة ويهـدد السلم ، ونتوجه بنداء خاص إلى رئيس الجمهورية، أحمد الشرع وإلى وجهاء العشائر الكريمة، وإلى كل صاحب ضمير حي: لتكن لكم اليد البيضاء في وأد الفتنة، وكف يد العبث، وحماية الكرامات، وصون حرمات الناس وممتلكاتهم".وتابع الحناوي: "الموحدون الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون بأن تُصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".وبدوره، أكد العميد معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة أن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخرا على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة".وأردف: "هناك جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار"، مشيرا إلى وجود دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والالتزام بالقانون حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها.وتحدثت وسائل إعلام عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وأكثر من 20 مصابا في حصيلة غير نهائية نتيجة الاشتباكات في المحافظة.