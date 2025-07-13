الولايات المتحدة.. وقف عمليات البحث عن ضحايا فيضانات تكساس

ويأتي القرار بسبب مخاوف من فيضانات مفاجئة جديدة نتيجة استمرار تساقط الأمطار.وأفادت في مدينة إنجرام بأنها أمرت بإخلاء ممر نهر "جوادالوبي" في مقاطعة كير فورا وحتى إشعار آخر، في ظل تحذيرات من ارتفاع خطير محتمل في منسوب المياه.وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعليق جهود البحث منذ وقوع الفيضانات الكارثية في الرابع من تموز، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 129 شخصا وفقدان أكثر من 170 آخرين.وبحسب فإن منسوب نهر "جوادالوبي" قد يرتفع إلى نحو 15 قدما (نحو 4.6 أمتار) بحلول مساء اليوم، أي أكثر من خمسة أقدام فوق مستوى الفيضان وهو ما يكفي لغمر 39 قرب بلدة هنت بالكامل.وقالت الهيئة في بيان تحذيري: "العديد من الطرق الفرعية والجسور باتت مغمورة بالمياه وتشكل خطرا شديدا على السلامة العامة".ويواصل المسؤولون المحليون دعواتهم للسكان باتباع تعليمات السلامة وتجنب التنقل في المناطق المتضررة، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.