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الولايات المتحدة.. وقف عمليات البحث عن ضحايا فيضانات تكساس
دوليات
2025-07-13 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت السلطات المحلية في ولاية
تكساس
الأمريكية اليوم الأحد عن توقف عمليات البحث والإنقاذ مؤقتا عن ضحايا الفيضانات العنيفة التي ضربت وسط الولاية في وقت سابق من الشهر.
ويأتي القرار بسبب مخاوف من فيضانات مفاجئة جديدة نتيجة استمرار تساقط الأمطار.
وأفادت
إدارة الإطفاء
في مدينة إنجرام بأنها أمرت بإخلاء ممر نهر "جوادالوبي" في مقاطعة كير فورا وحتى إشعار آخر، في ظل تحذيرات من ارتفاع خطير محتمل في منسوب المياه.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعليق جهود البحث منذ وقوع الفيضانات الكارثية في الرابع من تموز، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 129 شخصا وفقدان أكثر من 170 آخرين.
وبحسب
هيئة الأرصاد الجوية الوطنية
فإن منسوب نهر "جوادالوبي" قد يرتفع إلى نحو 15 قدما (نحو 4.6 أمتار) بحلول مساء اليوم، أي أكثر من خمسة أقدام فوق مستوى الفيضان وهو ما يكفي لغمر
جسر
الطريق السريع
39 قرب بلدة هنت بالكامل.
وقالت الهيئة في بيان تحذيري: "العديد من الطرق الفرعية والجسور باتت مغمورة بالمياه وتشكل خطرا شديدا على السلامة العامة".
ويواصل المسؤولون المحليون دعواتهم للسكان باتباع تعليمات السلامة وتجنب التنقل في المناطق المتضررة، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.
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