يذكر أنه في مساء يوم السبت، صرح فلاديمير روغوف، رئيس لجنة الغرفة العامة الروسية المعنية بقضايا السيادة والرئيس المشارك لمجلس التنسيق لدمج المناطق الجديدة، لوكالة "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية فتحت نيران المدفعية على بلدة كامينكا دنيبروفسكايا الواقعة بالقرب من محطة الطاقة النووية.
وفي ليلة الجمعة الماضية، أصابت طائرة "كاميكازي" انتحارية بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى إدارة مدينة إنرغودار، وهي بلدة تابعة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفقا لما ذكره عمدة البلدة مكسيم بوخوف. وخلال زيارة إلى إنرغودار يوم السبت الماضي، تم اصطحاب أعضاء فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركز في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى مكان الحادث وتمكنوا من رؤية بعض الأضرار التي لحقت بأعلى المبنى، والتي نجمت عن ضربة طائرة بدون طيار.