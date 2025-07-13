فرنسا ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 64 مليار يورو بحلول 2027

وقال في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني إن «تحديثاً لقانون البرمجة العسكرية» لفترة 2024-2030 سيقدّم في الخريف.بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار ، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريباً خلال عشر سنوات في ظل ولايتَي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى نحو 64 ملياراً في العام 2027.بذلك ستكون رصدت للعام 2027 إنفاقاً دفاعياً كانت تلحظ بلوغه في العام 2029، ما يترجم تسريعاً لعامين