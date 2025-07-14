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تفاصيل جديدة حول احداث السويداء والحصيلة 137 شخصا

دوليات

2025-07-14 | 02:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل جديدة حول احداث السويداء والحصيلة 137 شخصا
875 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم.

وفي بيان أصدرته قبل قليل، قالت وزارة الدفاع السورية إنها "تابعت ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن أكثر من ثلاثين قتيلا ونحو مائة جريح في عدد من الأحياء والبلدات".
وأضافت أن "الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الاشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس".
وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها "باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون".
ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتنا وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس"، معتبرة أن "استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين".
وأكدت الوزارة أن "استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها"، مؤكدة "الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع".
وأوصت وزارة الدفاع السورية "العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة".
ولاحقا، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بمقتل وإصابة عدد من قوات الجيش السوري أثناء "انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون".
ولم يحدد المصدر عدد القتلى والمصابين بصفوف الجيش.
واندلعت اشتباكات عنيفة أمس الأحد بين مقاتلين من الدروز وعشائر البدو، بعد حادثة سلب على طريق دمشق-السويداء، تلاها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل بين الطرفين واشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق-السويداء الدولي وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المحافظة.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في بيان اليوم الاثنين، أنها ستبدأ بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تدخلا مباشرا في محافظة السويداء، جنوب سوريا، لفض النزاع ووقف الاشتباكات وفرض الأمن، مشددة على أن قوات الأمن ستعمل على إعادة الاستقرار وحماية المواطنين.
وكانت وسائل إعلام محلية سورية، أفادت بأنه جرى الإفراج عن المختطفين من العشائر وأبناء الطائفة الدرزية فجر اليوم.
وقالت شبكة "السويداء 24" إنت تم إطلاق سراح المخطوفين من أبناء العشائر، وكذلك سراح المختطفين من أبناء الطائفة الدرزية من حي المقوس، ووصلوا إلى مضافة شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع، في وقت تستمر الجهود والوساطات لوقف التوترات.
وقال المرصد السوري إن الاشتباكات العنيفة في عدد من القرى أدت حتى صباح اليوم إلى مقتل 37 شخصا بالمجمل من الطرفين (27 من الدروز بينهم طفلان و10 من البدو) وإصابة نحو 50 إلى 90 آخرين.
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