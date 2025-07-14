عملة "البيتكوين" تتجاوز حاجز 121 ألف دولار

وتسارعت وتيرة نمو عملة " " متجاوزة حاجز 121 ألف دولار، ووصلت إلى 121014.73 دولار بزيادة نسبتها 2.82%.وفي 9 يوليو الجاري، صعدت عملة "البيتكوين" إلى 111.999 ألف دولار مسجلة مستوى تاريخيا، بعد تداولها لمدة شهر ونصف في نطاق 100 - 110 آلاف دولار.