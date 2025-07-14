الصين تنجح في استنساخ حيوان "ثور التيبت" (صور)

وفي 11 يوليو، وُلد العجل المستنسخ في قاعدة تربية بمدينة دامكسونغ، الواقعة التبت، التي تعد جزءا من منطقة شيزانغ ذاتية الحكم في .ووُلد الياك بوزن بلغ 33.5 كغ، وهو أثقل من معظم مواليد الياك. وقد أظهرت التقارير أن العجل يتمتع بصحة جيدة وكان قادرا على المشي دون أية صعوبات.وأكد الباحثون أن عملية الاستنساخ تمت باستخدام تقنية استنساخ الخلايا الجسدية، التي تتضمن إدخال الحمض النووي من خلية جسدية إلى خلية بويضة تمت إزالة نواتها، وهو ما ساعد في تحقيق هذا الإنجاز.

كما استعان فريق البحث بتقنية اختيار الجينوم الكامل، التي تسمح بتحديد السمات الوراثية المرغوبة، مثل الحجم الكبير وإنتاج ، ما يعزز قدرة الياك على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة في التبت.وبدأ المشروع في عام 2023 بقيادة باحثين من جامعة تشجيانغ بشرق الصين، وبمشاركة عدة جهات مثل دامكسونغ ومعهد بيولوجيا الهضبة في شيزانغ.وهدف الفريق إلى تحسين جودة سلالات الياك من خلال جعلها أكثر قوة وإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مقاومتها للأمراض. كما سعى المشروع إلى إنشاء نظام تربية حديث يتماشى مع تضاريس التبت المرتفعة.ويعتبر الياك من الحيوانات الأساسية لحياة سكان . إذ تم تدجينه منذ آلاف السنين، ويتميز بقدرته على البقاء في بيئات قاسية، حيث لا تستطيع معظم أنواع الماشية العيش. ويعد الياك أساسا في تأمين الغذاء عبر توفير اللحوم والحليب، بالإضافة إلى نقله للبضائع عبر التضاريس الوعرة، ما يجعله جزءا لا يتجزأ من ثقافة واقتصاد المنطقة.وتلعب حيوانات الياك أيضا دورا حيويا في الحفاظ على توازن النظام البيئي للهضبة من خلال الرعي المستدام، ما يساهم في الحفاظ على المراعي في البيئة المرتفعة.وفي سياق متصل، تم استخدام تقنية استنساخ الخلايا الجسدية نفسها لإنتاج النعجة "دوللي" في التسعينيات، التي كانت أول حيوان ثديي مستنسخ في العالم. وولدت دوللي في 1996 بمعهد في اسكتلندا، وقد أثارت ولادتها اهتماما عالميا حول إمكانيات الاستنساخ والتداعيات الأخلاقية المصاحبة لها.