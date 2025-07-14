شيخ الدروز يطالب بحماية دولية ووقف نزيف الدم في سوريا

وقال الهجري في تصريحات تابعتها ، انه " نرفض دخول الأمن العام والهيئة فهم دخلوا ليلة البارحة الحدود الإدارية بحجة الحماية لكنهم قصفوا أهلنا في القرى"، مشيرا الى ان " الأمن العام والهيئة كانوا يساندون العصابات التكفيرية بأسلحتهم الثقيلة وطائراتهم المسيرة".وتابع، ان " نحمل كامل المسؤولية كل من يشارك بالاعتداء على مناطقنا وأهلنا وكل من يسعى لدخول الأمن العام إلى مناطقنا".وأضاف، ان " نؤكد طلب الحماية الدولية الفوري حقناً لدماء أهلنا وأبنائنا في جميع المناطق السورية".