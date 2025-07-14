الداخلية السورية تكشف تفاصيل ما يحدث في السويداء

وقال خطّاب عبر حسابه في منصة "إكس"، أنّ "لا حل في السويداء إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها".ويأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه المحافظة توتّرًا على خلفية اشتباكات دامية، أمس الأحد، اندلعت بين فصائل السويداء ومجموعات من عشائر البدو، وأدّت إلى وقوع قتلى وجرحى، قبل أن تعلن كل من وزارتي الداخلية والدفاع، صباح اليوم الاثنين، تدخلهما لفضّ النزاع.ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم، أعلنت عن مقتل عدد من عناصرها خلال انتشارهم لإيقاف الاشتباكات الحاصلة وحماية الأهالي، بحسب ما نقلت وكالة " " الرسمية.