جهاز الإحصاء المصري: ولادة طفل كل 15 جزءاً من الثانية

وأشار خلال كلمته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى أن تشهد معدل مواليد مرتفعا، حيث يولد طفل جديد كل 15 جزءا من الثانية، مع تركيز الكثافات السكانية العالية في محافظات الوجه القبلي. كما كشف عن أن العدد الحالي للسكان قد تجاوز 107 ملايين و850 ألف نسمة.من جهة أخرى، أعلن عن عزمه إجراء مسح شامل للأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على استمرار العمل لإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة.وفي سياق متصل، أكد المصري الدكتور على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في خفض معدل الإنجاب الكلي، حيث انخفض من 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 إلى 2.41 طفل عام 2024.وأوضح أن هذه النتائج تتيح تسريع تحقيق الهدف السكاني لخفض المعدل إلى 2.1 طفل بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030 كما كان مخططاً سابقاً.