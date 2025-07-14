وفيات واصابات.. صاعقة تتسبب بكارثة

وتبعا لموقع ТСН24 فإن الحادثة وقعت ظهر اليوم الاثنين على شاطئ "شاختيور" على ضفاف نهر "أوكا" في قرية بونيروفو بضواحي تولا الروسية، حيث أصابت صاعقة رعدية عددا من الأشخاص الذين كانوا على الشاطئ، وتشير البيانات الأولية إلى أن ثلاثة فقدوا حياتهم بسبب الصاعقة، من بينهم طفل، فيما أصيب آخرون.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "الحادثة وقعت عند الساعة 13:00، عندما كان الشاطئ مكتظا بالناس، وبعدها وصلت قوات الإسعاف بسرعة لإنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما بدأ القسم الإقليمي للجنة التحقيق الروسية العمل لمعرفة ملابسات الحادثة".وأصدرت مديريات الإنقاذ والطوارئ في مدينة تولا تحذيرات للسكان بتوخي الحذر من العواصف الرعدية، وشددت على ضرورة مغادرة المناطق المفتوحة فورا عند اقتراب العواصف المطرية والرعدية، وضرورة متابعة أحوال الطقس والنشرات الجوية.وكانت بعض ضواحي مدينة تولا الروسية قد تعرضت منذ صباح اليوم لتساقط الأمطار الغزيرة التي رافقها تساقط لحبات البرد، وحذّرت هيئات الأرصاد الجوية من احتمال اشتداد سرعة الرياح في المدينة وضواحيها.