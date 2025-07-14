ترامب يدرس منح أوكرانيا " JASSM"

وحسب المعلومات التي قدمها المصدر، فإنه في حال تم تسليم صواريخ JASSM، سيتم تركيبها على مقاتلات " " الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية، مما سيمكنها من تنفيذ ضربات ضد أهداف بعيدة جدا عن خط الجبهة.وصواريخ JASSM مصممة لضرب الأهداف الأرضية، ويبلغ مدى النسخة الأساسية منها حوالي 370 كم، بينما يصل مدى النسخة المطورة JASSM-ER إلى 1000 كم.وأمس الأحد، ذكر موقع "أكسيوس" أن يعتزم تقديم خطة في 14 تموز لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك أسلحة هجومية. وأكدت مصادر الموقع أن خطة الرئيس الأمريكي قد تتضمن بندا بشأن إمكانية تسليم كييف "صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك ".وأعلن ترامب نفسه أمس الأحد أن تعتزم إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا تشمل صواريخ لمنظومات " " على أن يدفع ثمنها.