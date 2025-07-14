"خطوات عاجلة" من الدفاع السورية بعد أحداث السويداء

وقالت الوزارة في بيان: "لقد آلم السوريين جميعا، وأحزن قلوبهم، ما شهدته محافظة السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من اشتباكات محلية مؤسفة أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى".وأضاف البيان: "هذه الأحداث جاءت نتيجة مباشرة لحالة الفراغ المؤسسي والإداري التي تعيشها المحافظة منذ عدة أشهر، والتي فتحت الباب أمام والانفلات الأمني"، مؤكدا أنه "انطلاقا من واجبها الوطني، سارعت ، بالتنسيق مع ، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموقف".ولفت إلى أنه "تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة، بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع وجهاء المحافظة وأهلها الكرام".وأضاف: "خلال تنفيذ الجيش لمهامها الوطنية في فض النزاع وبسط الاستقرار، تعرّضت نقاطها العسكرية لهجمات غادرة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ما أسفر عن ارتقاء عشر من جنودنا شهداء، وإصابة عدد آخر بجروح، نسأل الله لهم الشفاء العاجل".وشدد البيان، على أن " ، إذ تترحم على أرواح الشهداء، وتجدد التزامها الكامل بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن، تؤكد عزمها على إنهاء هذه الاشتباكات العبثية، وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون".