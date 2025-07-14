القضاء يلزم فجر سعيد بدفع غرامة 1000 دينار كويتي

وجاء حكم ، بعد حكم السابق، القاضي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة الإنترنت.وكانت ، أسندت للإعلامية تُهم إذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت، ونقل أخبار مختلقة، والدعوة إلى التطبيع مع ، والإضرار بمصالح البلاد.