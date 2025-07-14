سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء

وأوضح في السويداء في بيان: "إلى أهلنا الشرفاء في جبل العرب.. في ظل ما تمر به محافظة السويداء من أحداث متسارعة وفوضى أمنية ممنهجة، يهمنا في المجلس العسكري أن نؤكد أن أبناء هذه الأرض لن يكونوا لقمة سائغة في مشاريع الفتنة، ولن ينجروا خلف مخططات تستهدف النسيج الاجتماعي والأخلاقي للجبل الأشم".وأضاف البيان: "إننا اليوم، وإيمانا منا بوحدة الكلمة والمصير، نعلن أن مسؤولية الدفاع عن أهلنا وردع كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار تقع على عاتقنا جميعا، ونمد يدنا لكل الشرفاء لتوحيد الصف في وجه بعيدا عن المصالح الضيقة أو التبعية لأي جهة".ودعا المجلس العسكري في السويداء "جميع أبناء إلى التكاتف والوعي، ورفض أي طائفي أو تحريضي، والتمسك بالثوابت التاريخية القائمة على والشرف والعمل معا لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن".كما أكد: "السويداء لأهلها، ولن يحكمها الخارجون عن قيمها".يذكر أن 37 شخصا قتلوا وأصيب العشرات، في اشتباكات اندلعت أول أمس الأحد، بين مسلحين دروز وبدو في محافظة السويداء في جنوب ، وفق لحقوق الإنسان، وخلال ساعات صباح الاثنين، شهدت قرى في ريف السويداء الغربي اشتباكات عنيفة أيضا في قرى الطيرة ولبين وجرين وغيرها.