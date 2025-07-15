بالصورة.. غارة في لبنان

وذكرت وسائل إعلامية ان "طائرات اسرائيلية قصفت مواقع في سرعين وجرود وبريتال و بوداي بقضاء ".وأضافت انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر التي سببها هذا القصف".