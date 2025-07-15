الدفاع السورية تعلن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان السويداء

وقال السوري في تصريح صحفي "نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، وسيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من المجموعات الخارجة عن القانون".وأضاف الوزير، أن "دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع وحماية الأهالي وبسط الأمن، وأصدرنا تعليمات صارمة لقواتنا بالسويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي".وتابع الوزير، "سنبدأ تسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي عند الانتهاء من عمليات التمشيط، ووجهنا ببدء انتشار العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري".وأفادت السورية " "، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن بدأت بدخول مدينة السويداء، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا دعت فيه فصائل السويداء للتعاون مع قوات الداخلية والدفاع وتسليم السلاح، بحسب .وكشف زعيم طائفة الموحدين الدروز في ، اليوم الثلاثاء، أن بيان الاستسلام الأخير الذي صدر منه كان مفروضا عليه وبضغوط من الخارج، فيما دعا طائفة الدروز الى التصدي الى القوات التي أرسالها الرئيس السوري أحمد الشرع.