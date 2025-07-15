السفارة الأمريكية تسلم لبنان ردا على ورقته للمبعوث الأمريكي

وحسب المعلومات فإن خلاصة الرد يكمن في وجوب التزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.هذا وستجتمع المعنية بالرد على ورقة في القصر الجمهوري في اليوم لمناقشة الرد الأمريكي الذي تسلمه لبنان.وكان تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته العاصمة اللبنانية، ورقة لبنانية تضمنت ردا على ورقة المطالب الأمريكية التي تلقتها في الشهر الماضي.ووعد الموفد الأمريكي بالرد عليها قبل موعد عودته إلى بيروت المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي.وقالت مصادر قريبة من رئيس ، لصحيفة "الشرق الأوسط" إن بيروت تسلمت الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها.وأشار براك الى أن "الخوف من نزع سلاح ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية"، معتبرا أن "عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية".وذكر أن "الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد ، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضا مع معسكرات فلسطينية مسلحة"، مشددا على أن " تنظر إلى حزب الله منظمة إرهابية".